Построен первый ж/д путь Крымского моста (фото)

Пройден еще один этап строительства оккупантами Крымского моста.

Оккупанты сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с оккупированного полуострова на материк.

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"Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — "Тамань" и "Керчь", — говорится в сообщении на сайте "Крымского моста".

Таким образом, пройден еще один этап строительства оккупантами Крымского моста: первый железнодорожный путь соединил берега.

"Строители завершили прокладку рельсов на первом пути самого длинного в Европе и России Крымского моста. В этом направлении поезда пройдут от Крыма до материка", - говорится в подписи к фото, опубликованных в Twitter.

Ранее сообщалось, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года, продажа билетов на поезда, которые идут на полуостров, согласно планам оккупантов, откроется в сентябре.