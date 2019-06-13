Пограничники прокомментировали передачу в суд дело о хищении средств, выделенных на "стену Яценюка"

В случае, если вина военнослужащих ГПСУ будет установлена, они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Пресс-служба Госпогранслужбы опубликовала пресс-релиз относительно направления САП дела в суд.

"Несмотря на ряд запросов от СМИ с просьбой прокомментировать позицию ГПСУ по факту передачи САП в Дарницкий районный суд г.Киева обвинительного акта по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта инженерно-технического обустройства украинско-российской государственной границы, сообщаем следующее:

В пределах компетенции Государственная пограничная служба активно сотрудничала с органами предварительного расследования и предоставляла всю необходимую информацию. В то же время, как вытекает из сообщений о подозрении, утверждение органа досудебного расследования не подтверждается никакими надлежащими доказательствами.

Кроме этого, выводы, согласно уведомлений о подозрении врученных подозреваемым в данном уголовном производстве, также опровергаются рядом доказательств, имеющихся у стороны защиты.

Так, например, главными доказательствами в данном уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки согласно ч.5 ст. 191 ККУ, есть экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями.

Относительно нецелевого использования бюджетных средств, то данное уголовное правонарушение согласно уведомлений о подозрении, опять же, обосновывается выводами судебно-экономических экспертиз также повторными, проведенными по постановлению следственного судьи.

В то же время необходимо отметить, что выводы вышеуказанной экспертизы опровергаются решениями административных судов первой и апелляционной инстанции, а также рядом других экспертиз, проведенных различными экспертными учреждениями. Есть и другие нарушения и несоответствия.

Передача дела в суд свидетельствует о завершении досудебного расследования, в дальнейшем доказательства сторон уже слушать суд. В случае, если вина военнослужащих ГПСУ будет установлена, они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.