Под ГПУ состоялась акция с требованием выдачи подозрений всем заказчикам убийства Гандзюк (фото, видео)

Активисты заявляют, что потеря времени в раскрытии преступления и наказании виновных уменьшает доверие к расследованию.

Под Генеральной прокуратурой Украины состоялась акция с требованием выдачи подозрений всем заказчикам убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции «Луценко, где подозрения заказчикам?» приняли около 30 человек.

По словам адвоката Маси Найема, цель акции – «заставить прокуратуру срочно, в кратчайшие сроки выдать новые подозрения и завершить расследование в отношении господина Мангера». Он пояснил, что если и дальше будет теряться время, то «будет еще меньше доверия к расследованию».

Защитник уточнил, что подозрения надо вручить бывшему председателю Херсонской облгосадминистрации Андрею Гордееву и его заместителю Евгению Рищуку, а также другим вероятным заказчикам убийства Гандзюк.

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Как сказал Найем, точное количество заказчиков убийства Гандзюк неизвестна. «Сейчас, насколько я знаю, есть два подозрения - господину Левину и господину Мангеру, а мы ожидаем по меньшей мере еще два подозрения, и я подчеркиваю, что очень странным образом произошло так, что не выдали подозрения двум бывшим или нынешним депутатам «БПП» - это Евгению Рищуку и Андрею Гордееву», - заявил Найем.

«Мы просим и требуем у генерального прокурора в первую очередь дать новые подозрения на основании доказательств, представленных осужденными, и мы очень будем ждать соответствующих действий от СБУ», - сказал Найем.

Активисты также призвали генерального прокурора Юрия Луценко выйти к ним. Они выкрикивали: «Юра, выходи!», «А Юра выйдет?», «Кто заказал Катю Гандзюк?» и «Требуем приговоров заказчикам нападений на активистов!».

Также активисты на проезжей части улицы Резницкой на черном фоне белыми буквами сделали большую надпись: «Требуем приговоров заказчикам».

К участникам акции вышел пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. Активисты выразили ему возмущение по поводу последних комментариев Луценко по расследованию убийства Гандзюк, в частности в контексте публичного разглашения свидетельских показаний. Активисты обвинили генпрокурора в раскрытии материалов уголовных производств.

«Почему виновные не наказаны, почему он позволяет себе это говорить? Почему он здесь не стоит? Ему что, страшно?», - спросили у Лысенко активисты.

Лысенко пытался ответить, но участники акции постоянно перебивали его, требуя отправить за решетку всех виновных в убийстве Гандзюк.

«Следствие проводится, оно не завершено. Те, кто уже получил наказание, они пошли на сделку со следствием. Они предоставляют информацию, которая позволит ответить на два главных вопроса: кто заказал Катю Гандзюк...», - сказал Лысенко.

Однако активистов такой ответ не устроил, поскольку, по их мнению, пресс-секретарь Генпрокуратуры избегает ответов по существу.

Как заявил Лысенко, достаточного количества доказательств, которые бы бесспорно помогли установить заказчика убийства Гандзюк, еще не собрано.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30 процентов тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня Покровский райсуд (Днепропетровская область) огласил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также активисты требовали освободить Гордеева и Рищука, считая их причастными к организации убийства Гандзюк. Однако Луценко заявлял, что следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера, подозреваемого в организации убийства.

12 апреля тогдашний президент Украины Петр Порошенко освободил Гордеева от должности председателя Херсонской ОГА.