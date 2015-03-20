36% жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" считают, что на Донбассе воюет много наемников из Европы и США – опрос

36% жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» считают, что в боевых действиях на Донбассе принимает участие большое количество наемников из Европы и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые представила сегодня на пресс-конференции представитель КМИС Марина Шпикер.

«36% жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» считают, что в конфликте на Донбассе в большом количестве принимают участие наемники из Европы и США, 29% жителей оккупированных территорий убеждены в том, что это неправда, 35% трудно сказать, 1% отказались отвечать», - сообщила она.

Кроме того, согласно результатам опроса, мнение о том, что на Донбассе воюет большое количество военнослужащих из России под управлением российского военного руководства, поддерживают только 27% жителей оккупированных территорий Донбасса, 31% респондентам трудно сказать и 43% не поддерживают эту точку зрения.

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В свою очередь среди жителей подконтрольных Украине регионов юга и востока, напротив, бытует мнение о том, что в конфликте на Донбассе в большом количестве принимают участие военнослужащие из РФ под управлением российского военного руководства. Такого мнения придерживаются 56% респондентов. В то же время в участие в конфликте на Донбассе наемников из ЕС и США верят 15% жителей юго-восточных регионов Украины.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии по заказу ГО «Телекритика» 26-28 февраля 2015 года. Выборка опроса репрезентативна для совершеннолетнего городского населения в пяти областях: Харьковской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Луганской (включая районы, которые на момент опроса не контролируются украинскими властями).

Всего было проведено 561 интервью в 124 населенных пунктах методом САТИ (звонки на стационарные телефонные номера).