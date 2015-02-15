Боевые действия на Донбассе прекратились - СМИ
01:01, 15 февраля 2015Политика
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В первые полчаса объявленного режима полного прекращения огня на Донбассе в зоне боевых действий сохраняется тишина.
В зоне боевых действий на Донбассе начался режим тишины / УНИАН
Как сообщают военнослужащие с передовой, режим тишины установился на одной из самых горячих точек за последние несколько дней - Дебальцевском плацдарме, передает Украинская правда.
Также пока тишина царит в Донецке, Песках, Волновахе, Мариуполе, Горловке, Макеевке Донецкой области.
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В соцсетях очевидцы также сообщают, что тишина и на Луганщине, в частности в р-не Стаханова и Луганска.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко приказал прекратить огонь в зоне АТО.
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