Покровский райсуд Днепропетровской области начал оглашать приговор по делу Гандзюк

На скамье подсудимых находятся пять человек - Сергей Торбин, Владимир Васянович, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук.

Сегодня Покровский райсуд Днепропетровской области огласит приговор обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки и и.о. управляющей делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

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Как передает корреспондент УНИАН, трансляция судебного заседания осуществляется на сайте "Судебная власть Украины".

На скамье подсудимых находятся пять человек - Сергей Торбин, Владимир Васянович, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук.

Сейчас судья оглашает обстоятельства дела, при которых вышеупомянутые обвиняемые согласились за деньги облить кислотой Гандзюк.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки - Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Обвинительный акт в отношении пяти фигурантов нападения на Гандзюк направили в Херсонский городской суд. В дальнейшем Верховный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о передаче уголовного производства в Покровский райсуда Днепропетровской области.