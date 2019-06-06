Новое украинское правописание оспаривают в суде: иск подала мать школьницы

Истица считает, что правительство, принимая изменения к украинского правописания, действовал за пределами своих полномочий.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Иск подала мама ученицы 7-го класса, которая действует в интересах своей дочери. Женщина просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабмина №427 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

По мнению истицы, правительство, принимая изменения в орфографии, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства в административном деле.

Как сообщал УНИАН, обновленное украинское правописание заработало в Украине с 3 июня 2019 года. Переходный период для новой редакции правописания продлится пять лет, в течение которого использование старой редакции не будет ошибкой.