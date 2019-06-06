"За вами должна быть правда": Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

К поздравлениям президента присоединился и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают профессиональный праздник работников и работниц средств массовой информации - День журналистики.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил представителей СМИ с праздником. На своей странице в Facebook президент подчеркнул, что именно журналисты побуждают всегда держать себя в тонусе.

"У вас много талантов. Но один я ценю превыше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это вам спасибо. Очень благодарю. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому – ни настоящим, ни бывшим, ни будущим. Потому что за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста!" - отметил Зеленский.

К его поздравлениям присоединился и премьер-министр Украины Владимир Гройсман и пожелал побольше хороших новостей.

Отметим, День журналиста начали отмечать в Украине 6 июня 1994 года, когда первый президент Украины Леонид Кравчук подписал Указ об установлении в Украине профессионального праздника средств массовой информации.

Именно 6 июня в 1992 году в Брюсселе, Бельгия, Национальный союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.

День журналистики в Украине не является национальным праздником и выходным.

Также 16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи.