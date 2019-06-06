Российский сухогруз зашел в территориальные воды Украины – ВМС ВСУ

Российское судно было вынуждено отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль из-за штормовой погоды.

Сухогруз MELITA под флагом России в среду, 5 июня, зашел в территориальные воды Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины на своей странице в Facebook.

«Вследствие штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым), сухогруз MELITA (IМО 8230479, MMSI:273395390) под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль», - говорится в сообщении.

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Судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендровской косы и опрошено согласно протоколу.

В ВМС рассказали, что, учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной Конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву, судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом до пункта назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват и осмотр или арест экипажа.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход до Керченского пролива буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).