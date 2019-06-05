Князев объяснил, почему не уволил председателя полиции Киевщины

По словам председателя Нацполиции, чтобы иметь основания для увольнения Ценова, нужно дождаться результатов служебного расследования в связи с убийством двумя полицейскими 5-летнего мальчика.

Председатель полиции Киевской области Дмитрий Ценов отстранен от должности, но не уволен из полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По его словам, Ценов обратился к Князеву с просьбой снять его с должности и направить в командировку в зону проведения операции Объединенных сил.

Князев сообщил, что временно отстранил его от исполнения обязанностей руководителя полиции Киевской области, однако не уволил из рядов полиции.

На вопрос членов комитета, почему не уволил, он заметил, что для того, чтобы иметь основания для увольнения, нужно дождаться результатов служебного расследования этой трагедии.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.

Сегодня, 5 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не собирается писать заявление об отставке в связи с убийством ребенка. Также, по его мнению, не должен за это идти в отставку и председатель Нацполиции Князев.