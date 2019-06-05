Бабушка застреленного под Киевом 5-летнего ребенка просит помощи у экстрасенсов

Ранее глава МВД заявил, что деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком есть пять подозреваемых.

Бабушка пятилетнего Кирилла Тлявова, которого смертельно ранили в Переяславе-Хмельницком, заявила, что хочет помощи экстрасенсов в деле о его убийстве.

Читайте такжеУбийство 5-летнего Кирилла полицейскими под Киевом: подробности дела (видео)

"Я хочу, чтобы нам помогли в эту минуту экстрасенсы. Если они помогают и через пять лет и через десять, то я думаю, что они могут это сделать через четыре дня, могут это сделать и помочь. Это только одна моя просьба", - цитирует заявление женщины «Страна».

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице. Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком есть пять подозреваемых.