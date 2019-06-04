Валерий Сыровацкий: необходимо находить форматы для объединения общества

Во время торжественного открытия «Друзья Fest» воспитанники киевской специальной школы-интерната №18 для детей с пониженным слухом исполнили Гимн Украины жестовой речью.

На выходных, 2 июня, в Киеве состоялся инклюзивный благотворительный фестиваль «Друзья Fest», посвященный Международному дню защиты детей. Как рассказали организаторы мероприятия, цель фестиваля — объединить детей для творческого развития и совместного досуга.

Во время торжественного открытия «Друзья Fest» воспитанники киевской специальной школы-интерната №18 для детей с пониженным слухом исполнили Гимн Украины жестовой речью.

В этом году организаторами детского праздника стали общественные организации «Подари жизнь», «Диводія», благотворительный проект «РійМрій». Кроме того, «Друзья Fest» поддержали медицинские учреждения и институты, благотворители и меценаты. Поддержал благотворительный детский инклюзивный фестиваль известный украинский меценат, адвокат и правозащитник Валерий Сыровацкий.

«Именно сейчас очень важно поддерживать мероприятия, цель которых объединение и обращение внимания на социально важные темы. Я уверен, что развитие гражданских инициатив - это фундамент для построения социально-чувствительного общества», - отметил меценат.

Благотворительный фонд Валерия Сыровацкого и медицинская клиника «Валерия», основанные меценатом, регулярно осуществляют поддержку проектов для детей.

Благодаря всем этим людям, «Друзья Fest» порадовал детей рядом спортивно-развлекательных и творческих локаций: мастер-классы, квесты, танцевальный флешмоб, концертная программа, выступление веломенов, показ мод, химическое шоу, а также «Особый кинотеатр» для детей с особыми потребностями. Ключевыми событиями стали: спартакиада «Игры со смайлами» и соревнования «Роллер старты».

В ходе спортивных конкурсов были определены по три команды-победители, которые были награждены медалями и кубками. Кроме того, медицинская клиника «Валерия» вручила победителям подарочные сертификаты предоставления медицинских услуг на сумму 1 тыс. грн.