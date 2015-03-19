Более 170 фур очередного "гумконвоя" подъехали к украинской границе

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

Перед границей колонна разделилась на две. "Одна прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган". После завершения таможенного оформления они продолжат движение в Луганск и Донецк", — сказали в центре.

Сообщается, что количество фур в «гумконвое» в этот раз превышает 170 автомобилей с более 1,9 тысячи тонн груза.

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Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.