Спасатели рассказали, сколько взрывчатки нашли в зоне ООС за неделю

Также пиротехники обследовали на Донбассе 55 гектаров местности.

В зоне проведения операции Объединенных сил спасатели за неделю изъяли и обезвредили 115 взрывоопасных предметов.

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Как сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, в течение недели специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил 42 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследованы 55 гектаров местности, изъято и обезврежено 115 взрывоопасных предметов.

Также личный состав ГСЧС осуществлял аварийно-восстановительные работы в жилых домах в городах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Лебединское. За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения ООС восстановлено 343 жилых домов.