Спасатели рассказали, сколько взрывчатки нашли в зоне ООС за неделю
23:37, 02 июня 2019Общество
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Также пиротехники обследовали на Донбассе 55 гектаров местности.
Спасатели за неделю изъяли и обезвредили 115 опасных предметов / фото facebook.com/pressjfo.news
В зоне проведения операции Объединенных сил спасатели за неделю изъяли и обезвредили 115 взрывоопасных предметов.
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Как сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, в течение недели специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил 42 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследованы 55 гектаров местности, изъято и обезврежено 115 взрывоопасных предметов.
Также личный состав ГСЧС осуществлял аварийно-восстановительные работы в жилых домах в городах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Лебединское. За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения ООС восстановлено 343 жилых домов.
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