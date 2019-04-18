В Днепре второй день подряд заминировали 11 объектов

Неизвестная сообщила о минировании заводов, предприятий, школ и райсоветов.

В Днепре сегодня утром в полицию поступили сообщения о минировании 11 объектов инфраструктуры города.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполіції в Днепропетровской области, неизвестное лицо сообщило, что взрывчатка заложена на Днепропетровском металлургическом заводе, предприятиях «Коминмет», «Укрэнергочермет», 5 школах и Центральной, Шевченковской и Новакодацькій районных советах.

Звонки в полицию стали поступать с 9:00 до 11:20. Правоохранители предполагают, что, вероятно, это делал один человек.

Отмечается, что в школах и райсоветах проведена эвакуация учащихся и сотрудников.

На объектах работают кинологическая служба и взрывотехники.

По состоянию на 13 час проверен Шевченковский райсовет, где взрывчатка не обнаружена. Полиция принимает меры для установления и задержания лица, которая сообщила о заминировании объектов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 апреля, в полицию Днепра поступили сообщения о заминировании 11 объектов, среди которых – управление статистики, управление юстиции, исполкома, городского совета, метрополитена, автовокзала, железнодорожного вокзала и гостиниц. Все сообщения о минировании оказались ложными.