Экс-начальник Генштаба рассказал про отмену операции по разблокированию Крыма 1 марта 2014 года

Владимир Замана заявил, что его уголовное преследование по обвинению в госизмене главный военный прокурор Анатолий Матиос начал по инициативе бывшего президента Петра Порошенко и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.

1 марта 2014 года Вооруженные силы начали операцию по разблокированию Крыма, однако по приказу ее прекратили в тот же день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана заявил сегодня на брифинге.

"1 марта в Генеральном штабе была разработана и подготовлена операция по переброске личного состава на территорию Крыма для разблокирования воинских частей. Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось", - сказал Замана.

Также он добавил, что официальных документов по этому поводу не видел, но об этом ему рассказывали должностные лица, принимавшие непосредственное участие в операции.

Кроме того, Замана заявил, что его уголовное преследование по обвинению в госизмене главный военный прокурор Анатолий Матиос начал по инициативе бывшего президента Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова.

"Скорее всего, заказчики - президент и секретарь СНБО, с которым у меня личный конфликт, напряженные отношения, и он заинтересован, чтобы бездействие во время аннексии Крыма перевести с себя на других", - сказал Замана.

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Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он возвращаться на службу в Генштаб или Вооруженные силы, Замана отметил, что на сегодняшний день он имеет статус подозреваемого и хочет доказать в суде свою невиновность.

По поводу службы в армии он отметил: "Если скажут, что нужно - будем служить".

Как сообщал УНИАН, Замана, который занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года, был задержан в феврале 2019 года.

Замане было объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

25 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что реформирование структуры Вооруженных сил Украины во время пребывания Заманы в должности начальника Генштаба фактически предусматривало аннексию Крыма и создание так называемой "Новороссии".

Главный военный прокурор Анатолий Матиос утверждал, что Замана в январе-феврале 2014 года проигнорировал данные разведки о подготовке РФ к вооруженному вторжению в Украину.

Сам Замана называл дело в отношении него "заказным и политическим".

24 мая Киевский апелляционный суд отменил меру пресечения Замане в виде содержания под стражей и избрал новую в виде личного обязательства.