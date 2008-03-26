Харькову нужны не потрясения, а нормальная жизнь

Профсоюзная организация частных предпринимателей Торгового центра «Барабашово» обратилась к властям Харькова в связи с событиями вокруг Харьковского метрополитена с требованием не втягивать рынок в политические манипуляции.

Как говорится в обращении, переданном УНИАН, документ был обсужден на собрании профсоюза и инициативных групп предпринимателей и реализаторов ТЦ «Барабашово».

«Мы видим, что существующие вопросы и проблемы технического характера на глазах приобретают ярко выраженную политическую окраску, становятся инструментом противоборства. Особенную тревогу вызывает нежелание городской власти решать вопрос путем переговоров, преднамеренное заострение ситуации, доходящей до явных инсинуаций и неконструктивных действий», - заявляют участники собрания.

Профсоюз напоминает, что «Торговый центр является местом работы десятков тысяч людей. Любая дестабилизация его работы приведет к колоссальным социальным потерям и потрясениям, негативно отразится на жизни Харькова».

Авторы обращения призывают городскую власть «за столом переговоров с администрацией ТЦ «Барабашово» найти наименее болезненные пути решения накопившихся проблем. “Мы против политизации экономической деятельности. Мы категорически не желаем становиться заложниками столкновения политических интересов. Мы остерегаемся провокаций, способных сорвать нашу повседневную и без того нелегкую работу», - заявляют работники ТЦ «Барабашово».

В то же время профсоюзная организация призывает всех предпринимателей, реализаторов и других работников Торгового центра «сохранять покой и не поддаваться на возможные провокации».

Профсоюз призвал «ответственные должностные лица тщательно взвешивать возможные последствия необдуманных действий. Харькову нужные не потрясения, а нормальная жизнь. А ваша обязанность - ее обеспечить, а не подрывать».

Как сообщал УНИАН, в последнее время представители власти Харькова заявляли, что рынок «Барабашово», под которым проходит метро, представляет опасность для подземки, в частности, его деятельность вызывает проседание тоннеля на обеих колеях Салтовской линии Харьковского метрополитена

24 марта Сергей СЕМОЧКИН - председатель фракции БЮТ в Харьковском горсовете и один из руководителей Концерна АВЕК, в структуру которого входит рынок «Барабашово», заявил о возможном теракте в харьковском метро и сказал, что к его организации может быть причастен секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС.

Кроме того, народный депутат Украины от БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН, много лет руководивший торговым центром концерна АВЕК, утверждает, что «необоснованные нападки на ТЦ «Барабашово» и концерн АВЕК, а также наспех сфабрикованные спекуляции по поводу “техногенных угроз” - это личная месть со стороны КЕРНЕСА и ДОБКИНА за его участие в создании парламентской следственной комиссии по проверке деятельности руководства города.