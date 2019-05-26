Президент рассказал о своем отношении к столице.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевлян и гостей столицы с Днем Киева.

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«По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал её покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нём разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным», - написал глава государства на своей странице в Facebook.

По его словам, в Киеве рождается свобода.

«В этом городе нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын», - отметил Зеленский.

«Киев, я люблю тебя!» - добавил президент Украины.