В Днепре прошла масштабная акция Велодень-2019 (фото)

Велодень в Днепре был основан 15 лет назад.

В Днепре около 6 тысяч человек приняли участие в акции Велодень-2019.

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Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие провели в рамках программы «Днепр - спортивная столица».

Перед стартом участники устроили флешмоб, образовав надпись «VELODNIPRO».

Колонна велосипедистов отправилась от Фестивального причала по Сичеславской Набережной до Тоннельной балки.

В этом году в велопробеге приняли участие около 6 тысяч человек разного возраста. К мероприятию присоединились и профессионалы, и любители.

«Велодень в таком масштабном формате проводим уже четвертый год подряд. Город организовал патрульное и медицинское сопровождение для полной безопасности велосипедистов. Этот спортивный праздник популяризирует среди горожан здоровый, активный образ жизни и, в частности, велоспорт. Ежегодно участников Велодня становится все больше, поэтому будем проводить его в городе и в будущем», - сказал заместитель городского головы Александр Шикуленко.

После финиша всех участников велопробега ждала спортивно-развлекательная программа с тематическими конкурсами и соревнованиями, среди которых кросс-кантри и гонки. Для победителей подготовили подарки и призы от спонсоров.

Велодень в Днепре основан 15 лет назад - в 2004 году с акции «День уважения к велосипедистам».