Начало недели в Украине будет холодным и солнечным, а к выходным придут дожди и потепление

Только в конце недели ночные морозы оставят Украину, сообщает «Оpogode».

В дневные часы температура воздуха составит 0-7 градусов тепла, на Закарпатье, а 16, 17, 20, 21 и 22 марта и в южной части местами 10-13 градусов тепла. 18 и 19 марта на юге температура воздуха ожидается низкой, ночью 0-4 мороза, днем ​​0-4 тепла.

В начале недели антициклон с севера принесет сухую ясную погоду. 18 марта осадки в виде дождя и мокрого снега появятся на юге Украины. 19 и 20 марта мокрый снег и дождь пройдут на западе, в центре и в южной части. 21 марта вследствие потепления будут преобладать дожди, которые ожидаются на западе, юге и в восточных областях. 22 марта дожди охватят всю территорию Украины и достигнут местами значений сильных.

Читайте такжеСильнейшая снежная буря парализовала авиасообщение на востоке США

В Киеве 16, 17, 18 марта будет сухо и ясно, 19-20 марта увеличится облачность, 21-22 марта в столице пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах 2 мороза - 3 тепла, днем ​​4-10 градусов тепла, в конце недели потеплеет.