В течение двух действий гости мероприятия слушали итальянских скрипачей, саксофонистов и солистов.

18 мая в Национальной опере Украины состоялся международный концерт ко Дню Европы в Украине Gala Europa.

Показать свое мастерство на Gala Europa съехались самые известные музыканты мира. В течение двух действий гости мероприятия слушали итальянских скрипачей (Франческо Дега), саксофонистов (Гаетанно Ди Бакка) и солистов, среди которых Марк Мишанья (альт), Ксения Бахритдинова (сопрано), София Соловей (сопрано), Сергей Ковнир (бас), и другие. Сопровождал исполнителей Симфонический оркестр и хор, дирижировал Николай Дядюра

Вечер был организован при поддержке официального спонсора - ПРАВЭКС БАНКа совместно с Министерством культуры Украины, Посольством Италии, Итальянским институтом культуры и посольством Румынии в Украине, Национальной оперой Украины, Бухарестской национальной оперой и Румынской национальной оперой (г. Тимишоара). Также на мероприятии была организована уникальная экспозиция костюмов от Национальной оперы Украины, над созданием которых трудились более 300 человек.

“Для нас уже стало традиционным спонсорство проектов в области культуры и искусства, и, конечно, как часть международной банковской группы с главным офисом в Италии, мы стремимся уделять особенное внимание проектам, которые направлены на знакомство общества с итальянской культурой, щедро обогатившей мировую”, - прокомментировал событие председатель правления ПРАВЭКС БАНКа Тарас Кириченко.

Мероприятие привлекло внимание публичных персон. Её посетили телеведущие, актеры, дизайнеры, предприниматели и блогеры.

Как говорится в пресс-релизе по итогам мероприятия, Gala Europa - это культурный проект, который объединяет на одной сцене ярких мировых певцов и музыкантов из Италии, Румынии, Украины и других стран.