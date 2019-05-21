"Отдых" с изюминкой: журналисты узнали, как работает секс-туризм в Украине (видео)

Агентства, которые работают в сфере секс-туризма, берут 50% от прибыли девушек.

Журналисты узнали, как работает секс-туризм в Украине и сколько в нем зарабатывают украинские девушки.

Об этом говорится в расследовании программы «Гроші».

«Простейшая история – это активная жизненная позиция. Если ты выходишь, гуляешь в клубах, ужинаешь в ресторанах, тебя увидят мужчины, которые тобой заинтересуются. Если ты при этом еще красивая, веселая и не зануда, то тебя пригласят», - объясняет эксперт Игорь Посыпайко.

Однако такой поиск «отдыха» рискованный, ведь девушка сама отвечает за свою безопасность, поэтому гарантий возврата никто не дает.

Именно поэтому девушки чаще всего обращаются к агентствам, у каждого из которых есть постоянная база клиентов. В агентствах уверяют, что все мужчины из их баз проверенные, здоровые и не агрессивные. Отправляют работницу, обычно, со своими вещами, контрацепцией и полной страховкой.

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«Бартер простой - она выполняет все его прихоти, он ее финансово обеспечивает. Фраза «у меня болит голова» - не подходит», - говорится в сюжете.

Если во время поездки возникли серьезные проблемы с клиентом, в агентстве заверяют, что за девушками выедет охрана в любую страну мира. Однако, так ли это на самом деле, большие сомнения.

За такое сопровождение обычно берут 50% от прибыли, то есть от 500 долларов за день - 250 долларов получает компания.

И в Украине такой бизнес работает очень успешно, однако реалии совсем другие.

Журналистка программы "Гроші", обратившись в одно из агентств, которое работает в сфере секс-туризма, узнала, что прежде чем попасть в «вояж» за границу, нужно два месяца "отработать" в Украине.

Эксперт объясняет, что опытные девушки обращаются к агентствам премиум-сегмента, где более элитные курорты и зарплаты, но и сама девушка должна быть модельной внешности.

Более того, чтобы получать за такую «работу» одну тысячу долларов в день, нужно знать как минимум два языка, иметь медицинскую карту, быть образованной и интересной.