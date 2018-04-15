Мьянма объявила о начале репатриации рохинджа – первые беженцы вернулись на родину

Правительство страны заявило, что первая семья рохинджа вернулась на родину.

Правительство Мьянмы в воскресенье, 15 апреля, сообщило о возвращении на родину первой семьи, относящейся к мусульманской народности рохинджа.

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Как следует из распространенных фотографий, вернувшаяся семья состоит из супружеской пары и их троих детей - двух девочек и мальчика. Сейчас все они находится в лагере для репатриантов в провинции Ракхайн, заявляет правительство страны.

Ранее ООН неоднократно обвиняла Мьянму в "этнических чистках" в отношении рохинджа, сообщает «Немецкая волна».

Острым вопросом остается возвращение гражданства Мьянмы представителям рохинджа. Им предоставляются так называемые Национальные верификационные карты (NVC), однако они не являются полноценными документами, поскольку их обладатели автоматически не становятся гражданами Мьянмы. Ведущие представители рохинджа не приемлют NVC, потому что, по их мнению, возвращающиеся беженцы считаются новыми иммигрантами. Помимо этого, беженцы должны в качестве своей национальности указывать, что они являются "бенгальцами", что свидетельствовало бы о том, что они родом из Бангладеша, в то время как многие из них представляют семейства, длительное время проживающие в провинции Ракхайн.

На минувшей неделе помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, побывавшая в Мьянме, заявила, что условия для жизни в стране до сих пор остаются неприемлемыми. В частности, на местах отсутствует возможность для медицинской помощи, нет гарантий безопасности рохинджа, а также продолжающееся изгнание представителей национальности.

Напомним, конфликт в штате Ракхайн между вооруженными силами Мьянмы и представителями мусульманской народности рохинджа обострился в августе 2017 года. В результате около 700 тысяч мусульман-рохинджа бежали в Бангладеш. Предполагалось, что их возвращение начнется еще в феврале, однако многие из находящихся в Бангладеш отказываются вернуться на родину.