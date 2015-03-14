В Симферополе "самооборона" задержала польского журналиста
Кулаковского увезли в местное МВД, но после проверки документов отпустили.
В Симферополе «самооборона» задержала журналиста польского телеканала Polsat News Томаша Кулаковского. Об этом «Центру журналистских расследований» сообщили в консульстве Польши в Одессе.
Так, в консульстве сообщили, что журналист написал о своем задержании, затем связь с ним пропала.
Как сообщает "Крым.Реалии", Кулаковского увезли в местное МВД, но после проверки документов отпустили. По словам журналиста, его задержали в тот момент, когда съемочная группа записывала интервью с активистом Александром Кравченко в парке имени Шевченко.
«У активиста была сине-желтая ленточка, и именно это, как мы поняли, и стало причиной для задержания», – сказал Кулаковский.
По его словам, после задержания их отправили в офис МВД в Крыму, там проверили документы и журналистов отпустили.
«Мы приехали в Крым, чтобы работать, но пока это у нас не получается», – сказал польский журналист.
Как сообщалось ранее, сегодня утром оккупационные власти Крыма задержали в Симферополе украинского активиста Александра Кравченко.
«Меня задержали в парке Шевченко. Туда я пришёл, чтобы встретиться с журналистами. Сотрудники полиции и самообороны сказали мне, что у меня запрещенные атрибуты. С собой у меня была сине-жёлтая ленточка», – рассказал он.
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В твиттере задержанного польского журналиста есть фотографии и Александра Кравченко.
We are free with cameraman, but our friends are still at police. Why? Because of Ukrainian flag pic.twitter.com/EIWX2EnO6h
— Tomasz Kułakowski (@TKulakowski) March 14, 2015
Samooborona #Crimeapic.twitter.com/pSSCA6Cq28
— Tomasz Kułakowski (@TKulakowski) March 14, 2015