В Симферополе "самооборона" задержала польского журналиста

В Симферополе «самооборона» задержала журналиста польского телеканала Polsat News Томаша Кулаковского. Об этом «Центру журналистских расследований» сообщили в консульстве Польши в Одессе.

Так, в консульстве сообщили, что журналист написал о своем задержании, затем связь с ним пропала.

Как сообщает "Крым.Реалии", Кулаковского увезли в местное МВД, но после проверки документов отпустили. По словам журналиста, его задержали в тот момент, когда съемочная группа записывала интервью с активистом Александром Кравченко в парке имени Шевченко.

«У активиста была сине-желтая ленточка, и именно это, как мы поняли, и стало причиной для задержания», – сказал Кулаковский.

По его словам, после задержания их отправили в офис МВД в Крыму, там проверили документы и журналистов отпустили.

«Мы приехали в Крым, чтобы работать, но пока это у нас не получается», – сказал польский журналист.

Как сообщалось ранее, сегодня утром оккупационные власти Крыма задержали в Симферополе украинского активиста Александра Кравченко.

«Меня задержали в парке Шевченко. Туда я пришёл, чтобы встретиться с журналистами. Сотрудники полиции и самообороны сказали мне, что у меня запрещенные атрибуты. С собой у меня была сине-жёлтая ленточка», – рассказал он.

Читайте такжеСотрудники ФСБ увезли в неизвестном направлении крымскую журналистку

В твиттере задержанного польского журналиста есть фотографии и Александра Кравченко.