Оккупанты задержали в Симферополе активиста из-за "запрещенной" сине-желтой ленты

Сегодня утром оккупационные власти Крыма задержали в Симферополе активиста Александра Кравченко.

Как сообщил корреспонденту «Крым.Реалии» сам активист, сотрудники полиции задержали его за украинскую символику.

«Меня задержали в парке Шевченко. Туда я пришёл, чтобы встретиться с журналистами. Сотрудники полиции и самообороны сказали мне, что у меня запрещенные атрибуты. С собой у меня была сине-жёлтая ленточка», – рассказал Кравченко.

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Активиста отвезли в Центральный райотдел полиции Симферополя, сейчас составляют протокол, Кравченко ожидает допроса, адвоката пока на месте нет.

Кравченко был одним из задержанных активистов акции памяти Тараса Шевченко 9 марта. После этого, 12 марта, состоялся суд, на котором ему и еще двум активистам вынесли наказание за использование украинской атрибутики – наличие желто-синих флагов и ленточек на упомянутой акции. Активистам судом назначены обязательные работы продолжительностью 40 часов каждому.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.