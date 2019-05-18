В Украине сегодня впервые отмечают День резервиста

В Национальной гвардии сегодня около 5 тыс. резервистов, в Вооруженных силах - 200 тыс.

Сегодня впервые в Украине празднуют официально День резервиста.

Читайте такжеВ Украине за время агрессии РФ создано 29 бригад и полков - Генштаб

Как сообщили УНИАН в Отделе информации и коммуникации Национальной гвардии, соответствующий указ подписал в этом году президент Украины, учитывая важную роль резервистов в защите Украины, ее независимости и территориальной целостности.

В случае необходимости, за счет резервистов формируется военный личный состав путем проведения мобилизации. Перечень обязанностей резервиста в связи с прохождением службы не предусматривает выполнения задач, смежных с обязанностями контрактных военнослужащих. В частности, речь идет об их непривлечении к выполнению задач в зоне проведения операции объединенных сил без проведения мобилизации.

Служба в резерве является добровольной, а желающие могут подписать контракт с Нацгвардией или Министерством обороны. Служба направлена на подготовку и повышение квалификации резервистов для выполнения воинского долга в мирное и военное время. Также служба в резерве оплачиваемая.

Кроме того, отмечается, что в Национальной гвардии эффективно внедрена служба в военном резерве. За 5 лет сформировано около 5 тыс. штатных должностей. С 2016 года в НГУ проводятся сборы с резервистами.

Важно, что в Нацгвардии можно выбирать воинскую часть для прохождения службы в военном резерве. Так, резервист точно знает, где и с кем будет проходить службу. Также это является гарантией того, что в случае мобилизации его не смогут призвать в другое военное формирование без его согласия.

По данным Минобороны, в Вооруженных силах Украины в настоящее время 200 тыс. резервистов.