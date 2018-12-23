На Харьковщине завершились сборы резервистов

К сборам привлекалось несколько тысяч человек.

В Харьковской обл. завершились проверочные сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди, приписанными к отдельной бригаде территориальной обороны.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Согласно информации, с 8 по 22 декабря в регионе успешно проведен ряд мероприятий.

"К сборам привлекалось несколько тысяч человек. Акцент ставился на совершенствовании ими навыков по огневой, тактико-специальной, медицинской и других предметам боевой подготовки. Большую помощь с материально-техническим обеспечением мероприятия оказали местные органы самоуправления. Практические занятия проводились на полигонах воинских частей Вооруженных Сил Украина и Национальной гвардии Украины", - заявил полковник Юрий Калгушкин.

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По итогам проверочных сборов с военнообязанными и резервистами около 100 человек получили почетные отличия военного комиссара Харьковского ОВК, а также грамоты и благодарности от командиров воинских частей, местной власти.

В ходе сборов более 30 человек подписали соответствующий контракт и будут проходить службу в военном резерве. Еще около 60 человек оформляют необходимые документы и вскоре тоже станут в ряды воинов-резервистов данного соединения теробороны.