40 дней без Кузьмы: на площадях украинских городов почтят память музыканта

Об этом сообщило официальное сообщество "Скрябин" в Facebook.

"Как и 40 дней назад, когда всю страну всколыхнула ужасная новость, мы были с вами вместе на площадях. Так и завтра, выйдите на площади своих городов, возьмите гитары, потому что Кузьма жив в своих песнях, зажгите свечечку, попрощайтесь с ним достойно и отпустите его!", - говорится в сообщении, опубликованном вчера вечером.

Певица Руслана на своей странице обратилась к президенту с просьбой предоставить Кузьме звание Народного артиста Украины.

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"Обращаюсь к Вам с просьбой о присвоении нашему Кузьме звания, на которое он давно заслуживает - звание Народного артиста Украины. Это даже не присвоение, а скорее фиксация феномена, Андрей - действительно Народный. Был, есть и будет", - написпала Лыжичко.

Напомним, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб 2 февраля, около 8:20 утра вблизи села Лозоватка в Днепропетровской области. Автомобиль певца столкнулся с молоковозом. Музыкант возвращался с концерта, который накануне проходил в Кривом Роге в честь 25-летия группы "Скрябин".