В сети появилось видео взрыва в офисе "Самопомощи" в Одессе
01:59, 13 марта 2015Общество
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В Интернете появилось видео взрыва вблизи одесского офиса партии "Самопомощь" в бизнес-центре "Адмиральский".
В сети появилось видео взрыва в офисе "Самопомощи" в Одессе / Таймер
Видео было опубликовано на официальном канале политсилы в YouTube.
Как сообщал УНИАН, ночью 12 марта в Одессе возле офиса партии "Объединение "Самопомощь" в бизнес-центре "Адмиральский" сработало взрывное устройство.
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