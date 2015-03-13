В сети появилось видео взрыва в офисе "Самопомощи" в Одессе

Видео было опубликовано на официальном канале политсилы в YouTube.

Как сообщал УНИАН, ночью 12 марта в Одессе возле офиса партии "Объединение "Самопомощь" в бизнес-центре "Адмиральский" сработало взрывное устройство.

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