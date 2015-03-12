В Ильичевске задержаны подозреваемые в подрыве одесского офиса «Самопомощи»



Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, сегодня в Ильичевске в результате реализации плана по ликвидации террористических организаций Службой безопасности, МВД и прокуратурой задержаны 2 человека. Они подозреваются в совершении террористических актов в Одессе, в том числе взрыва, который произошел в ночь на 12 марта в бизнес-центре «Адмиральский».

У злоумышленников изъяли самодельное взрывное устройство (в эквиваленте 3 кг тротила). Взрывчатку они планировали использовать для следующего теракта.

«Задерживаются другие сообщники, продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258-4 Уголовного кодекса Украины», - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что председатель СБУ Валентин Наливайченко о сегодняшнем задержании доложил Президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 марта в Одессе неизвестные взорвали офис партии «Самопомич». По данным правоохранителей, взрыв произошел около часа ночи в офисе, располагающемся в бизнес-центре «Адмиральский», что на пересечении улиц Адмиральский проспект и Краснова.

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”Неизвестными лицами было приведено в действие взрывное устройство, установленное у входной двери арендованного офиса организации Политической партии ”Объединение ”Самопомич”, - сообщили в Главном управлении МВД Украины в Одесской области. Там уточнили, что в результате взрывной волной повреждено само помещение офиса, а также окна соседних помещений бизнес-центра. Жертв и пострадавших нет.

Здание вышеназванного бизнес-центра уже становилось объектом атаки: в декабре 2014 года неизвестные взорвали здесь офис, арендованный волонтерской организацией Далии Северин, собирающей помощь для военных в зоне антитеррористической операции.