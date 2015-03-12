Взрыв в Одессе квалифицирован как теракт

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области. "Уголовное производство по факту взрыва начато по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт")", - сказали в отделе.

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Расследованием будут заниматься сотрудники СБУ.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в Одессе неизвестные взорвали офис партии "Самопомич". По данным правоохранителей, взрыв произошел около часа ночи в офисе, располагающемся в бизнес-центре "Адмиральский", который находится на пересечении Адмиральского проспекта и улицы Краснова.

На месте происшествия работают сотрудники милиции, других чрезвычайных служб.

Здание этого бизнес-центра уже становилось объектом атаки: в декабре 2014 года неизвестные взорвали здесь офис, арендованный волонтерской организацией Далии Северин, собирающей помощь для военных в зоне АТО.