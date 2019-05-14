День вышиванки 2019: история и традиции украинского праздника

В этот день все желающие приходят на работу или учебу в самом узнаваемом элементе украинского костюма.

Ежегодно в третий четверг мая украинцы и друзья Украины по всему миру отмечают День вышиванки – один из самых самобытных праздников, посвященных расцвету украинской культуры.

По сложившейся традиции, в этот день все желающие приходят на работу или учебу в самом узнаваемом элементе украинского костюма – в вышиванке. По всему миру также проводятся праздничные шествия, акции и флешмобы в поддержку украинской культуры.

УНИАН решил вспомнить историю и традиции праздника украинской национальной одежды.

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Когда день вышиванки 2019

Всем, кто хочет присоединиться к празднованию Дня вышиванки следует помнить, что по сложившейся традиции он отмечается в будний день – в третий четверг мая.

В нынешнем году День вышиванки приходится на 16 мая.

Вышиванка – визитная карточка Украины

История украинской вышиванки насчитывает около тысячи лет. Традиция ее ношения роднит ее с традициями других славянских народов, в национальные костюмы которых также входят вышитые рубашки с орнаментом.

Вышиванка на протяжении многих столетий использовалась украинцами в повседневном гардеробе, но в то же время воспринималась как оберег – символ здоровья и красоты.

Считалось, что орнамент вышиванки защищает от недобрых взглядов, неудач и болезней. Новорожденным детям первую вышиванку шили матери или бабушки, читая молитвы за здоровье малыша. Девушки шили вышиванки и к своей свадьбе – в качестве приданого.

Известно, что украинские чумаки, проводившие жизнь в долгих странствиях, доверяли шитье своей вышиванки лишь одной выбранной девушке.

Детали и тематика орнамента вышиванок уникальны для каждого исторического региона Украины. По словам специалистов, наиболее узнаваемой сегодня является Борщевская и Полтавская вышивка.

К началу ХХ века, когда украинская нация начала борьбу за свои политические права, вышиванка стала использоваться как патриотическая и культовая одежда, символ украинской идентичности.

Огромный вклад в популяризацию вышиванки внес украинский писатель и политик Иван Франко, который вел светскую жизнь и славился своей любовью к национальной одежде. Считается, что Франко дал начало тренду носить вышиванку с европейским костомом. По воспоминаниям современников, у писателя было несколько десятков вышиванок, большинство из которых ему подарили друзья и знакомые.

Вышиванки не теряют актуальности и сегодня – их все чаще носят как элемент повседневной одежды. Дизайн вышиванок нередко используется в современных модных коллекциях.

День вышиванки в Украине – история

День вышиванки в Украине родился в студенческих и преподавательских кругах. На сегодня этот праздник отмечается более 10 лет.

Считается, что традиция, которая со временем переросла в День вышиванки, была положена инициативой студентки Черновицкого национального университета Леси Воронюк в 2006 году. Вдохновившись примером своих друзей, носивших национальную одежду, она предложила своим сокурсникам раз в год приходить в Университет в вышиванке. Инициатива быстро распространилась по вузам города, а затем и по всей Украине.

Спястя четыре года День вышиванки отмечали в Львове и Симферополе, а в дальнейшем вышел далеко за пределы Украины. При содействии диаспор День вышиванки отмечают в США, Канаде, странах Европы, Австралии и пр.

В 2012 году в Черновцах появилась традиция дарить вышиванки новорожденным, рожденным в день праздника.

В 2013 году праздник впервые получил государственную поддержку. С началом войны на востоке Украины вышиванки начали дарить украинским военным на фронте.

На сегодня День вышиванки отмечается более чем в 50 странах мира. В Украине к нему подключаются народные депутаты и первые лица государства. По всей стране проходят «мегамарши вышиванок» и флешмобы украинской культуры.