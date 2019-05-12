В Киеве состоялось шествие матерей погибших украинских защитников (фоторепортаж)

Сегодня, 12 мая, Украина празднует День матери.

В Киеве состоялось шествие матерей погибших украинских защитников в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает "Прямой".

Шествие прошло по улице Владимирской, бульвару Шевченко до Владимирского собора. Во Владимирском соборе почетный патриарх ПЦУ Филарет проведет торжественную панихиду по погибшим. Также на Михайловской площади планируется совместная молитва с участием Филарета.

*** Сегодня, 12 мая, Украина празднует День матери.