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В Киеве состоялось шествие матерей погибших украинских защитников (фоторепортаж)

14:18, 12 мая 2019
Общество
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Сегодня, 12 мая, Украина празднует День матери / УНИАН

Об этом сообщает "Прямой".

Шествие прошло по улице Владимирской, бульвару Шевченко до Владимирского собора. Во Владимирском соборе почетный патриарх ПЦУ Филарет проведет торжественную панихиду по погибшим. Также на Михайловской площади планируется совместная молитва с участием Филарета.

*** Сегодня, 12 мая, Украина празднует День матери.

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Теги: #Киев#шествиепогода в Киеве