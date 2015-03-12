Правозащитники утверждают, что в Бердянской колонии пытают осужденных

В Бердянской колонии жестоко избили осужденных. Харьковские правозащитники, которые посетили учреждения с внеплановой проверкой, утверждают, что заключенных там унижают и пытают.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.19:30.

Из 13 заключенных, которые прибыли в колонию в конце февраля, только один согласился снять побои на камеру.

Мать одного из пострадавших Людмила утверждает, что до сих пор не может увидеться с сыном после его избиения. "Я писала несколько раз в прокуратуру с требованием привлечь всех виновных (к ответственности)", - сообщила она.

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На видеокамеру 23-летний заключенный Александр Молоков показал побои. У него сотрясение мозга, огромные синяки на руках, гематомы на спине и порезы на левой руке. Он вместе с 12 осужденными прибыл в Бердянскую колонию 27 февраля. После приезда, говорит, что их всех жестоко избили.

Об этом факте говорят и правозащитники. "Я так понял, что была традиция - когда их выгружали, их обязательно били. Они как-то пронесли с собой лезвия и на момент прибытия в Бердянскую исправительную колонию №77 все сделали порезы и отказались выходить из автозака. Требовали, чтобы их отвезли в другое место. Они не хотели отбывать наказание именно в этом заведении. В ответ на это была атака с применением смирительных средств", - отметил эксперт Александр Павличенко.

Другие осужденные свидетельствовать на камеры отказались, говорят представители Харьковской правозащитной группы. Они, мол, запуганы и боятся дальнейших репрессий, потому что Бердянская колония известна строгими правилами. В свою очередь, в Пенитенциарной службе говорят, что это была спланированная акция неповиновения, а главным виновником называют Молокова.

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"Молоков ехал уже заряженным на то, что он в этом учреждении будет наводить свои порядки. Как только к ним подошел инспектор, чтобы высадить, сразу получил удар рукой. Была дана команда применить силу, специальные средства. После этого туда вошла группа быстрого реагирования и осужденных по одному вывели из автомобиля, применяя физическую силу, специальные средства, резиновая дубинка и газовый баллончик", - добавил директор департамента охраны, надзора и безопасности Николай Ильтяй.

Такое применение силы является неприемлемым, настаивают защитники прав человека. "Эти люди, которые совершили преступления, которые наказаны судом, находящиеся в пенитенциарных учреждениях. Они остаются людьми и требуют соответствующего обращения к себе. Это - не прихоть правозащитников Украины, а уважение к человеческому достоинству, требования международных документов", - считает представитель уполномоченного ВР по правам человека Юрий Белоусов.

На данный момент прокуратура и суд будут определять, кто ответственен за избиение.