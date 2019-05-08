ВНО в Украине: график проведения - даты и инфографика

До 30 апреля зарегистрированные участники получили приглашение с указанием места и времени проведения тестирования.

Регистрация участников внешнего независимого оценивания - ВНО - была завершена 25 марта 2019 года.

УНИАН напоминает абитуриентам график проведения ВНО, который был обнародован пресс-службой Украинского центра оценивания качества образования.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня тестированием по химии.

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График проведения ВНО в Украине:

- 21 мая - математика;

- 23 мая - украинский язык и литература;

- 27 мая - испанский, немецкий, французский языки;

- 28 мая - английский язык;

- 30 мая - физика;

- 4 июня - история Украины;

- 6 июня - биология;

- 11 июня - география;

- 13 июня - химия.

Отмечается, что информация о результатах основной сессии ВНО по всем предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 25 июня 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания по математике, украинскому языку и литературе и физике будут объявлены до 14 июня, по иностранным языкам и биологии — до 20 июня, по истории Украины, географии, химии — до 25 июня.

Как сообщал УНИАН, основная сессия ВНО состоится 21 мая - 13 июня, тесты будут сдавать 355 тысяч человек. В целом внешнее независимое оценивание будет проходить по 11 предметам.