ВНО в Украине: график проведения - даты и инфографика
Регистрация участников внешнего независимого оценивания - ВНО - была завершена 25 марта 2019 года.
УНИАН напоминает абитуриентам график проведения ВНО, который был обнародован пресс-службой Украинского центра оценивания качества образования.
Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня тестированием по химии.
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График проведения ВНО в Украине:
- 21 мая - математика;
- 23 мая - украинский язык и литература;
- 27 мая - испанский, немецкий, французский языки;
- 28 мая - английский язык;
- 30 мая - физика;
- 4 июня - история Украины;
- 6 июня - биология;
- 11 июня - география;
- 13 июня - химия.
Отмечается, что информация о результатах основной сессии ВНО по всем предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 25 июня 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания по математике, украинскому языку и литературе и физике будут объявлены до 14 июня, по иностранным языкам и биологии — до 20 июня, по истории Украины, географии, химии — до 25 июня.
Как сообщал УНИАН, основная сессия ВНО состоится 21 мая - 13 июня, тесты будут сдавать 355 тысяч человек. В целом внешнее независимое оценивание будет проходить по 11 предметам.