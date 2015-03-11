Завтра на Украину налетят дожди с мокрым снегом

Лишь в южной части еще будет теплее, +9+14 градусов. Атмосферные фронты принесут облачность, увеличение влажности воздуха и дожди. В западных областях дожди смешаются с мокрым снегом. Осадки будут чередоваться с прояснениями, передает «Оpogode».

В западной части пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​3-9, на Закарпатье до 10 градусов тепла.

В северных областях увеличится облачность и ожидаются периодические дожди. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​3-9 градусов тепла.

В центральной части дожди будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем ​​4-11 градусов тепла.

Читайте такжеСильнейшая снежная буря парализовала авиасообщение на востоке США

В восточных областях дожди более вероятны во второй половине дня и вечером. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​6-12 градусов тепла.

В южной части также дожди пройдут во второй половине дня и вечером. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем ​​7-14 градусов тепла.

В Киеве завтра похолодает и местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 3-5 тепла, днем ​​6-9 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.