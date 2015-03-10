Завтра в Украине солнце и южный ветер прогреют воздух до +15

Днем потеплеет до 10-15 градусов, в южной части и на западе местами +5+10 градусов. Ночная температура воздуха составит 0+6 градусов. Везде в Украине будет преимущественно сухо и солнечно, погоду будет определять антициклон, лишь вечером на юге местами возможен дождь, передает «Оpogode».

В западной части - ясно и солнечно. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​9-14, на крайнем западе местами 5-9 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать ясная теплая погода. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла.

В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла.

В восточных областях будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла.

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В южной части преимущественно без осадков, лишь вечером в Крыму, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла, а прибрежной зоне местами 4-9 градусов тепла.

В Киеве завтра ясно и тепло. Температура воздуха ночью 1-3 тепла, днем ​​12-14 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.