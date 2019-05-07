День матери 2019: когда день матери и как поздравлять

День матери - международный праздник в честь матерей.

День матери в Украине и многих странах мра отмечается во второе воскресенье мая

Таким образом, День матери 2019 будут праздновать 12 мая, это ближайшее воскресенье.

Международный день матери

День матери - международный праздник в честь матерей. Отмечается ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии.

Истоки празднования Дня матери, возможно, следует искать в праздниках весны, которые жители античной Греции посвящали Рее, матери великого бога Зевса. Начиная с 1600 года, в Англии появилась традиция празднования Материнского воскресенья. В этот день, который приходился на четвертое воскресенье Поста, чествовали матерей. А еще в этот день нельзя было работать, нужно было обязательно посетить родителей.

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В 1907 году молодая американка Анна Джервис из Западной Вирджинии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно ушла из жизни. Анна писала письма в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались успехом - в 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери в качестве официального праздника. В 1912 году была создана Международная Ассоциация Дня матери с целью распространения сознательного празднования этого дня.

С 1914 года этот праздник получил официальный статус в США. Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 85 стран (среди них - Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а ещё более тридцати отмечают праздник в другие дни.

День матери в Украине

Почитание женщины-матери в Украине является давней традицией, ее с давних времен восхваляли как берегиню семьи, рода и народа. Позже это почитание усилилось поклонением Матери Божьей - заступнице и покровительнице всех украинцев, а в дальнейшем - любовью к матери-Украине.

А, например, в 1939 году советская власть запретила празднование Дня матери.

Уже в независимой Украине законодательно празднование Дня матери было установлено в 1999 году, в связи с чем давняя традиция празднования Дня матери приобрела новое звучание.

День матери: что принято в этот день делать и как поздравлять

В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин.

В День матери дети стараются сделать хотя бы небольшой сюрприз своим мамам. К примеру, это символические подарки и цветы. В Италии, например, подарок содержит еще и выпечку. Британцы же в этот день пекут кексы, а кроме цветов дарят еще и шоколад.

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В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях. При этом, в Австралии на официальном уровне не празднуют День матери. Но люди все равно почитают своих матерей, дарят им цветы и маленькие подарки.

Японцы пытались ввести подобный праздник еще в 1931 году. Тогда они связали День матери с днем рождения императрицы. Но дольше одного года традиция не продержалась. Сейчас они, как большинство стран мира, дарят матерям цветы во второе воскресенье мая.

В Мексике на День матери в церквях на католических мессах обязательно поют особую песню: "Las mañanitas". После чего устраивают праздничные обеды.

В Австрии во второе воскресенье мая во всех ресторанах появляется особое меню для мам.

В Украине в этот день дети традиционно дарят цветы, конфеты, открытки, поделки, сделанные своими руками, и посвящают матерям стихи или песни. Цветы, небольшие подарки, открытки и пожелания - все это стало атрибутами празднования Дня матери в Украине.

Как поздравлять с Днем матери

Мамам можно подарить букет цветов. И это не обязательно должен быть букет дорогих роз. Достаточно найти красивый букет из домашних или полевых цветов, которые выращивают бабушки в своих палисадниках. А если мама любит ухаживать за комнатными растениями, можно купить цветок в горшке.

Также можно рассмотреть что-то из одежды. Например - шарф, перчатки, халат, плед. Также можно остановить свой выбор на духах.

Если говорить о полезных подарках для комфорта, то стоит обратить внимание на такие вещи, как банное полотенце, светильник, фен для сушки волос, подушка, одеяло, постельное белье.

Для женщины, которая любит читать хорошим подарком будет обычная либо электронная книга. Если мама любит готовить, ей должна понравится книга с кулинарными рецептами.

Также можно рассмотреть подарки, которые дарят эмоции, например - билет в театр или кино, сертификат на косметическую процедуру, сертификат на сеанс массажа, прогулка на лошадях, экскурсия, приглашение на выставку, билет на концерт, прыжок с парашютом.

Порадовать маму в этот день можно и каким-то экзотическим или ее любимым блюдом, десертом. Приготовить их можно самому, а можно пригласить маму в кафе или ресторан.

Но помните, что самое главное в этот праздник - ваша любовь и внимание!

Напомним, ранее УНИАН сообщал, когда отмечается День матери 2019 в Украине.