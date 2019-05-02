День матери: когда отмечается, традиции праздника

В Украине День матери каждый год отмечают во второе воскресенье мая.

День матери отмечается каждый год во второе воскресенье мая в десятках странах мира, среди которых и Украина. В 2019 году этот праздник приходится на 12 мая.

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День матери в Украине и мире: когда отмечается

День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая, в 2019 году это – 12 мая. В то же время, ряд стран отмечают этот праздник в день весеннего равноденствия – 21 марта. А вот в России День матери приходится на последнее воскресенье ноября, в это году – 24 число.

Отметим, что в Украине празднование Дня матери установлено указом президента от 10 мая 1999 года.

Традиции празднования Дня матери

В этот день принято поздравлять матерей и дарить им символические подарки. Также многие семьи в этот праздник собираются, чтобы поблагодарить своего самого родного человека за все. Те, у кого мама умерла, в этот день поминают ее.

В США и Австралии, например, существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение, так, цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях.

Отметим, что поздравления с Днем матери похожи на поздравления с 8 Марта - с той лишь разницей, что они адресованы не всем женщинам, а тем, кто познал счастье материнства или скоро станет мамой.

День матери – особый праздник, когда можно еще раз напомнить самому дорогому человеку, как вы его цените и любите. Дети в этот день дарят своим матерям цветы, открытки, посвящают им стихи и песни.

Помните, что главное в этот праздник – ваше внимание!