Турчинов: Сухопутные войска ВСУ проявили лучшие качества во время отражения агрессии РФ

По словам секретаря СНБО, участие воинов-пехотинцев в международных миротворческих операциях заслуженно получило самую высокую оценку зарубежных партнеров Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал воинов-пехотинцев олицетворением самой мощной составляющей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеНе только красивая форма: в Генштабе заверили, что армия отходит от "советской" подготовки

Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня пехоты, обнародованном пресс-службой СНБО.

«Славные воины - пехотинцы! Сердечно поздравляю с праздником! Вы являетесь олицетворением самой мощной составляющей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, на которой базируется уверенность каждого гражданина Украины в гарантированном обеспеченнии суверенитета, неприкосновенности и свободы его волеизъявления», - отметил Турчинов.

По его словам, участие воинов-пехотинцев в международных миротворческих операциях заслуженно получило самую высокую оценку зарубежных партнеров Украины.

«Во время всех войн наибольшая нагрузка, тяжелые испытания ложатся на плечи пехотинцев, и именно пехота всегда несет страшные потери», - секретарь СНБО.

«Большое уважение всем пехотинцам за службу, мужество и героизм, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины! Украинский народ гордится своими сыновьями! Вы являетесь примером лучших качеств человеческого и военного характера, доблести и отваги, которые ярко проявились при отражении агрессии со стороны Российской Федерации», - добавил Турчинов.

Секретарь СНБО пожелал воинам-пехотинцам здоровья, счастья и стойкости на пути новых свершений.