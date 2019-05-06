В ВСУ отмечают наращивание боевого потенциала Сухопутных войск

По словам командующего Сухопутных войск, пехота была, есть и будет определяющим фактором победы в любой войне.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко заявил о продолжении наращивания потенциала пехоты ВСУ путем совершенствования системы боевой подготовки, оснащения соответствующих воинских частей современным вооружением и военной техникой.

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Об этом говорится в поздравлении командующего к военнослужащим пехотных войск с профессиональным праздником - Днем пехоты.

«Несмотря на смещение акцентов ведения боевых действий в космическое и киберпространство, возрастание роли десантно-штурмовых войск и сил специальных операций, полномасштабное использование в современных военных конфликтах сил и средств Воздушных и Военно-Морских Сил, пехота была, есть и будет определяющим фактором победы в любой войне», - заявил он.

Командующий подчеркнул, что пехота первой встречает врага, сдерживает и отражает его наступление, первой переходит в наступление (контрнаступление). Завершает войну также она. Мир восстанавливается после взятия под контроль и содержание пехотой территорий, населенных пунктов и других объектов.

«В соответствующем указе президента Украины указано, что этот День отмечается ежегодно с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины», - напомнил он.

«Сегодня мы продолжаем наращивать возможности нашей пехоты путем совершенствования системы боевой подготовки, оснащения соответствующих воинских частей современным вооружением и военной техникой, развития инфраструктуры военных городков, учебных центров и полигонов», - подчеркнул Попко.

Он пожелал всем воинам-пехотинцам крепкого казацкого здоровья, счастья, профессионального роста, успехов в служебной деятельности и мира в Украине после нашей победы.