СБУ фиксирует рост количества поддельных пропусков в отдельные районы зоны АТО

Об этом в информационном центре Донецкой облгосадминистрации сообщила пресс-офицер объединенного штаба управления АТО Мария Рымар.

Она отметила, что доверчивые граждане откликаются на предложения преступников и пытаются приобрести самодельные пропуски в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, при этом злоумышленники выманивают у потерпевших до 1600 грн за одну фальшивку.

«В частности, по факту пересечения по поддельному пропуску линии разграничения лицом, которое приобрело фальсифицированные документы в Донецке, начато уголовное производство. Данное преступление наказывается ограничением свободы сроком до двух лет», - сообщила Рымар.

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Она напомнила, что пропуска установленного образца следует получать в Старобельске, Артемовске, Большой Новоселке и Мариуполе. Порядок получения документов обнародован на официальном сайте СБУ. Граждане также могут обращаться за разъяснениями на номера координационного центра Штаба АТО: 092 31 805 05 и 067 334 07 95.