Календарь событий: День победы над нацизмом, тоннель под проливом Ла-Манш, история создателя вируса Sasser, открытие Каймановых островов, откуда взялся «Оскар» и сколько стоил первый «Полароид», клуб анонимных алкоголиков и веб-священники

6 мая

С понедельника начинается провозглашенная ООН Глобальная неделя безопасности дорожного движения. Проблема безопасности на дорогах актуальна во всем цивилизованном мире. ДТП ежегодно уносят жизни более 1,2 миллиона человек. Дорожные аварии являются главной причиной смерти людей в возрасте от 10 до 24 лет. В 2018 году в Украине произошло более 150 тысяч ДТП, правда, это на 7,6% меньше, чем в 2017 году. Значительно снизилась и смертность на дорогах, однако несмотря на это каждый день в ДТП погибают порядка 9 человек. Всего за прошлый год в авариях погибли 3350 человек.

Есть в понедельник и памятные даты. Так, 6 мая 1626 года голландский колонист Петер Минейт приобрел у индейцев Манхэттен за горсть бижутерии стоимостью 25 долларов. В 1664 году власть перешла к англичанам, которые создали из поселений острова город Нью-Йорк.

В 1833 году в США был произведен первый стальной плуг.

В 1872 году в Англии был учрежден футбольный Кубок.

В 1902 году в этот день произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в Бенгальском заливе было застигнуто циклоном близ Рангуна и потерпело крушение судно «Каморта» под флагом Великобритании. Погибли 655 человек.

В 1950 году 18-летняя Элизабет Тейлор – великая американская актриса - впервые вышла замуж. Менее чем через год она развелась, чтобы затем еще семь раз повторить все снова.

В 1953 году хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат «искусственное сердце-легкие» во время операции на открытом сердце.

Читайте такжеБритания и Франция усилят патрулирование в Ла-Манше из-за нашествия мигрантов

В 1994 году королева ВеликобританииЕлизавета II и президент ФранцииФрансуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш. Это - одно из величайших строений 20 века, соединившее континентальную Европу с Великобританией. Тоннель долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире, в этом качестве его сменил тоннель «Сэйкан». Его общая протяженность составляет около 51 км, из них 38 км – непосредственно под водой. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного тоннеля. В течении многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. После Второй мировой войны идея постройки тоннеля вновь была возрождена, но все решения упирались в финансовые трудности. В 1984 году правительства Великобритании и Франции пришли к выводу, что без привлечения частных средств строительство невозможно, и объявили конкурс на лучший проект. В 1986 году такой проект был выбран, и страны подписали договор о строительстве. Главным подрядчиком стал англо-французский консорциум, состоящий из 10 компаний и 5 инвестиционных банков. Работы начались на английском берегу в декабре 1987 года, а на французском – на три месяца позже. В намеченной точке стороны встретились в декабре 1990 года, последние метры бурильщики с обеих сторон проделали вручную – с помощью кирок и лопат. Закончив сбойку служебного туннеля, строители продолжили сооружение двух основных, затем началась укладка рельсов, прокладка коммуникаций, технического оборудования железнодорожных терминалов в Фолькстоуне (Англия) и в окрестностях Кале (Франция). После торжественного открытия тоннеля 6 мая 1994 года, регулярное транспортное сообщение Британии с континентом было открыто в конце этого же года. В реальности Евротоннель состоит из двух основных тоннелей, имеющих рельсовый путь для поездов, и одного служебного, который выполняет эксплуатационные функции. Специальные поезда с платформами для автомобилей и вагонами для пассажиров отправляются каждый час. Сегодня путешествие от Лондона до Парижа занимает менее чем три часа. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим - 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение еще представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - Международный день против диеты и День шпагоглотателей.

Именины у Анатолия, Александры, Георгия и Ивана.

7 мая

Во вторник нет официальных международных праздников, но есть значимые даты. Так, 7 мая 1663 года в центре Лондона открылся Королевский театр. Через девять лет он сгорел, но был вновь возведен на том же месте. Он существует и ныне - это старейший театр Англии.

В 1887 году американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13 500 миль и пробыв в пути более трех лет.

В 1946 году в Токио была основана компания «Токио цусин коге» - «Токийская компания телесвязи», сейчас она известна как «Сони».

В этот день в 1954 году США, Франция и Англия ответили отказом на предложение СССР войти в состав НАТО.

В 1997 году компания Intel официально представила миру микропроцессорPentium II.

Неофициальные праздники - День распахнутых окон и Всемирный день борьбы с астмой.

Именины у Елизаветы, Леонтия, Алексея, Сергея, Валентина и Николая.

8 мая

В среду – День памяти и примирения, учрежденный 24 ноября 2004 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. История следующая: 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) в районе БерлинаКарлсхорсте генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который подтвердил время прекращения огня — 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени). От германской стороны акт также подписали: представитель люфтваффе — генерал-полковник Штумпф и кригсмарине — адмирал фон Фридебург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами Теддер. Признавая, что государства-члены могут иметь свои Дни победы, освобождения и празднования, ООН предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих памятных дат – 8 и 9 мая, или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. Отмечает этот праздник и Украина.

Еще в среду - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Он учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана, который родился в этот майский день. В середине 19 века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста. Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге. Там же был принят устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. А впервые День Красного Креста был отмечен в 1948 году. Официальное название Дня со временем менялось, «Всемирный день ​​Красного Креста и Красного Полумесяца» он носит с 1984 года.

В этот день в 1541 году испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи.

В 1713 году столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.

В 1902 году произошло извержение вулкана Мон-Пеле (Мартиника), приведшее к гибели около 20 000 человек.

В 1962 году в столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.

В 1967 году капитаны кораблей «Куин Мэри» и «Куин Элизабет» получили приказы о выводе судов из эксплуатации. Они были самыми популярными и грандиозными плавучими сооружениями за всю историю пассажирского флота.

В 2004 году немецкой полицией был арестован 18-летний создатель компьютерных вирусов Sasser и NetSky - житель немецкого города Ротенбург Свен Яшан. Суд приговорил его к условному тюремному сроку в 1 год и 9 месяцев. Яшан обвинялся в создании нескольких компьютерных вирусов, которые стали причиной целого ряда глобальных эпидемий, нанесших мировой экономике ущерб на миллионы долларов. Наибольшую известность получили вирусы Sasser и NetSky, видоизмененные варианты которых до сих пор циркулируют в сети и занимают места в верхних позициях вирусных рейтингов. Суд признал Яшана виновным в промышленном саботаже и неправомерном модифицировании программных продуктов. От тюрьмы его спасло то, что в момент совершения преступлений, в которых он чистосердечно признался, ему было 17 лет, то есть он являлся несовершеннолетним. В свое время за информацию об авторах Sasser и NetSky компания Microsoft, производящая ОС Windows, "дыры" в которой эксплуатировали эти вирусы, назначала награду в 250 тысяч долларов. Предположительно, это и помогло полиции выйти на Яшана и задержать его. В ходе расследования, не дожидаясь суда, Яшана взяла на работу специализирующаяся на компьютерной безопасности немецкая фирма Securepoint.

Неофициальные праздники - День перешагивания через ступеньку, День рождения напитка «Кока-Кола» и Праздник затачивальщиков гвоздей.

Именины у Марка, Сильвестра, Сергея и Василия.

9 мая

В четверг – второй день празднования учрежденного ООН Дня памяти и примирения. Украина 9 мая отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне – это государственный праздник и официальный выходной день. Этот праздник был установлен в советское время указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года в ознаменование принятия капитуляции Германии во Второй мировой войне и победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Новое название праздника было принято 9 апреля 2015 года Верховной Радой согласно закону «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 гг.» в рамках декоммунизации.

Еще ежегодно 9 мая в ряде европейских стран, и в первую очередь – в странах Европейского Союза, на официальном уровне отмечается День Европы. Кстати, в настоящее время существуют два Дня Европы. Первый отмечается 5 мая по решению Совета Европы, начиная с 1964 года, в честь его создания в 1949 году. А второй День Европы, который отмечается 9 мая, был официально утвержден Европарламентом в 2008 году и известен также как «День Декларации Шумана», поскольку отмечается в годовщину «провозглашения» Декларации Шумана. История следующая: 9 мая 1950 года в своей речи в Париже министр иностранных дел Франции Роберт Шуман предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленности Франции и Западной Германии. Реализация этого предложения впоследствии привела к созданию Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), предшественника Евросоюза. В настоящее время ЕС - экономическое и политическое объединение 28 европейских государств.

В этот день в 1502 году Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырех судов и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в свое последнее, четвертое, путешествие в Америку.

В 1832 году 15 вождей индейцев семинолов подписали договор о продаже их земли во Флориде правительству США и уходе индейцев за реку Миссисипи.

В 1926 году американский пилот Флойд Беннетт и известный полярный исследователь Ричард Берд в роли штурмана на трехмоторном самолете конструкции Антона Фоккера (Fokker F.VIIA/3m Josephine Ford) первыми пролетели над Северным полюсом Земли, потратив на это 15 часов 30 минут.

Неофициальные праздники - День уличных музыкантов и Всемирный день Муската.

Именины у Василия, Глафиры, Степана, Петра, Ивана и Николая.

10 мая

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть исторически важные даты. Так, в 1503 году испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Каймановы острова. Первоначально испанцы назвали их «Лас-Тортугас», что значит – «Черепашьи острова» - из-за обилия этих пресмыкающихся и на суше, и в окружающих водах. Но позже оказалось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали. С 1523 года острова наносились на мореходные карты под названием «Lagartos», что означает «аллигаторы» или «большие ящерицы». Наименование «Каймановы острова» использовалось с 1530 года. По одной из версий оно появилось, когда европейские путешественники, увидев там крупных игуан, приняли их за крокодилов-кайманов. С тех пор название Каймановы острова прижилось и таким осталось в картографии. В 1670 году согласно Мадридскому договору контроль над островами был официально передан Британии, которая управляла ими через губернатора на Ямайке. Постепенно на Большом Каймане начало появляться постоянное население, но остальные острова еще долго оставались «необитаемыми». К началу 19 века население едва дотягивало до тысячи, причем половина жителей были рабами. После отмены рабства в 1835 году многие освобожденные остались на островах, и к началу 20 века население увеличилось в 5 раз. Местные жители выращивали хлопок, красное дерево, плели канаты и занимались рыболовством. Почти вся продукция экспортировалась на Ямайку. Неоднократно предпринимались попытки модернизировать экономику страны, но островитяне не спешили избавляться от своей изоляции. После приобретения Ямайкой независимости в 1962 году, жители Каймановых островов выразили желание остаться под опекой Великобритании. Именно с этого времени там началось бурное развитие оффшорного сектора. Сегодня Каймановы острова – процветающий оффшорный финансовый центр, а основа экономики островов – туристический бизнес. Ежегодно острова посещают более 2 миллионов человек.

В 1811 году в Англии были введены бумажные деньги.

В 2008 году активизировался крупнейший вулкан Европы — Этна. Последнее крупное извержение было в 2001 году, а также в ноябре 2007 года.

Неофициальные праздники – День наката и День девяти жизней.

Именины у Семена, Марии, Николая, Степана, Ивана, Петра, Анастасии, Сергея и Павла.

11 мая

В субботу - Всемирный день справедливой торговли. Он проводится под эгидой Всемирной организации справедливой торговли. Среди мероприятий, традиционно организуемых в этот день, - выставки, семинары, конференции, в которых принимают участие компании-производители из разных стран мира, пропагандирующие принципы справедливой торговли, которая должна соответствовать международным стандартам.

Еще 11 мая – Всемирный День астрономии. Впервые он был проведен в 1973 году в Калифорнии. Президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Д.Бергер решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках. Таким образом были объединены все любители астрономии, а девизом нового астрономического движения стали слова: «Несущие астрономию людям». Астрономия, что в переводе с греческого означает «закон звезд», - одна из древнейших наук. День астрономии организуется и спонсируется 14 организациями, среди которых наиболее влиятельными являются Астрономическая Лига, Тихоокеанское Астрономическое Общество, Королевское Астрономическое Общество Канады, Международный Союз Планетариев, Американское Астрономическое Общество. Кстати, существует два Дня астрономии. Весенний обычно отмечается в субботу - в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны. Осенний День астрономии отмечается в период с середины сентября до середины октября.

В субботу - Всемирный день мигрирующих птиц. Исторической предпосылкой учреждения этого праздника стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная 11 мая 1906 года.

В 868 году в этот день китайский монах Ван Цзе изготовил «Алмазную сутру». Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ. В сутре описываются поведение, речь и образ мыслей «вступивших на стезю бодхисаттв», то есть тех, кто всецело посвятил себя духовному совершенствованию. Тем, кто только намеревается вступить на этот путь, сутра рекомендует накапливать добродетели, из которых наиболее ценные – заучивание данного благовестия, медитация и распространение знания о нем. Ныне сутра входит в коллекцию Британской библиотеки в Лондоне. Книга представляет собой свиток бумаги серого цвета с иероглифами, обернутый вокруг деревянной основы. Как установили археологи, при изготовлении книги использовалась техника печати, чтобы можно было сделать несколько копий. Изготовление многоэкземплярных копий давало буддистам определенные преимущества в распространении их религии.

В 1833 году после столкновения с айсбергом затонул в Атлантическом океане английский парусник «Lady of the Lake». Погибли 215 человек.

В 1867 году на конференции в Лондоне европейские державы гарантировали независимость и нейтралитет Великого герцогства Люксембург.

В 1926 году со Шпицбергена в Теллер (Аляска) в первый полет на Северный полюс отправился дирижабль «Норвегия». Среди членов экипажа были выдающиеся личности - Амундсен, Умберто Нобиле и Линкольн Эллсуорд.

11 мая 1927 года была основана Американская академия киноискусств. Идея ее создания принадлежит Луису Мейеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. Одной из главных причин появления Академии было желание «истинных творцов кино», коими считали себя продюсеры, защититься от профсоюзного движения, набиравшего в конце 1920-х годов все большую популярность. В первых же строках устава нового института было четко обозначено его назначение: «Принимать самые жесткие меры ко всем атакам на Академию извне». Первым президентом Академии стал Дуглас Фербенкс. Он и предложил учредить приз для чествования выдающихся достижений в мире кино – «Награду академии за заслуги», которая впоследствии получила название «Оскар». Премия «Оскар» ежегодно присуждается за достижения в различных областях кино по 24 номинациям.

Каждому победителю вручается позолоченная статуэтка «Оскар» работы художника-постановщика Седрика Гиббонса и скульптора Джорджа Стэнли. Она изображает фигуру рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии – актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

В 1949 году в этот день Королевство Сиам переименовали в Таиланд.

Также в 1949 году в Нью-Йорке был продан первый фотоаппарат «Полароид». Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.

В 1997 году чемпион мира по шахматамГарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM «Deep Blue».

В 2000 году 11 мая в Индии родилась миллиардная жительница государства - Аста Арора.

Неофициальные праздники - День глаженых шнурков, Праздник желудка, День ожидания Мэри Поппинс, Всемирный день борьбы с гипертонией и День танца живота.

Именины у Виталия, Кирилла, Максима и Анны.

12 мая

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Он отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853-1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия. Хотя фактически празднику более ста пятидесяти лет, но только в январе 1974 года было принято официальное решение его отмечать 12 мая. Инициатором этого стал Международный совет медицинских сестер (ICN).

Еще во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников - День матери. Этому празднику уже более ста лет. Истоки празднования Дня матери, возможно, следует искать в праздниках весны, которые жители античной Греции посвящали Рее, матери великого бога Зевса. Начиная с 1600 года, в Англии появилась традиция празднования Материнского воскресенья. В этот день, который приходился на четвертое воскресенье Поста, чествовали матерей. История же сегодняшнего Дня матери такова: в 1907 году молодая американка Анна Джервис из Западной Вирджинии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно ушла из жизни. Анна писала письма в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались успехом - в 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери в качестве официального праздника. В 1912 году была создана Международная Ассоциация Дня матери с целью распространения празднования этого дня. С 1914 года этот праздник получил официальный статус в США. Затем он распространился по миру.

В 996 году в Киеве был освящен первый в Киевской Руси каменный храм - Десятинная церковь.

В 1935 году в американском городке Акрон, штат Огайо, был основан первый клуб анонимных алкоголиков.

В 1963 году начал свое плавание Кэнъити Хориэ, он в одиночку пересек Тихий океан в северных широтах за 93 дня.

В 1969 году в Великобритании был принят закон о снижении возрастного избирательного ценза с 21 года до 18 лет.

В 2004 в Англиканской церкви была введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека нового прихода, который существует исключительно в сети.

В 2008 году в Китае, в провинции Сычуань, произошло мощнейшее землетрясение, погибли 69 197 человек, пропали без вести порядка 18 тысяч человек и 288 431 человек пострадали.

Неофициальные праздники - День ежиного сопения и День осведомленности о синдроме хронической усталости.

Именины у Артема, Василия, Федота, Богдана, Филимона и Ивана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная