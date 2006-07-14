Милиционер ранен в голову из табельного ”Макарова”

В четверг около 13.00 тяжелое ранение в голову получил работник Орджоникидзевского райотдела милиции г. Харькова.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель райотдела, рядовой С.ИВАНОВ сразу был доставлен в больницу. В настоящее время состояние его здоровья тяжелое.

По словам собеседника агентства, происшествие случилось во время несения службы в помещении райотдела милиции. С.ИВАНОВ вышел в отдельное помещение, и оттуда прозвучал выстрел. Коллеги нашли его раненым. Выстрел был сделан из табельного оружия – пистолетом «Макаров».

С.ИВАНОВУ 20 лет. На работе в Орджоникидзевском райотделе он около недели. Расследованием дела занимается районная прокуратура, сообщил представитель милиции.