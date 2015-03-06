Судья Царевич хочет, чтобы ее дело рассматривала ГПУ, а не прокуратура Винничины

Судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич, присутствующая на заседании Винницкого городского суда по избранию ей меры пресечения, выразила убеждение, что ее дело должна рассматривать Генеральная прокуратура Украины, а не прокуратура Винницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Царевич заявила на заседании суда.

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По ее словам, соответствующее ходатайство было подано в высшую судебную инстанцию.

В то же время обвинение из прокуратуры Винницкой области отмечает, что они получили от Генпрокуратуры поручение еще 19 февраля о рассмотрении и проведении следственных действий по данному делу.

Судья Винницкого городского суда Александр Олейник объявил перерыв в заседании в связи с отклонением ходатайства защиты подсудимой, что якобы не может быть передано рассмотрение этого дела в суд низшей инстанции, то есть винницкого городского суда.

Данное ходатайство было отклонено судьей. Царевич выразила судье недоверие и готовится отвод данного судьи.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Винницком городском суде началось заседание по делу судьи Печерского райсуда Киева Царевич. Ее интересы защищают три адвоката.

Суд ведет судья Винницкого горсуда Александр Олейник, который сказал, что на суде будет рассмотрено ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич.

4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Царевич и Кицюк подозреваются в том, что вынесли сознательно неправосудные постановления по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и в других делах. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности несколько человек в январе прошлого года.

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Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор имеет право определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.