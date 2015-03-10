Судья Вовк отстранен от должности на два месяца
11:45, 10 марта 2015Общество
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Во вторник, 10 марта, Высшая квалификационная комиссия отстранила судью Печерского райсуда Сергея Вовка от должности на два месяца.
Вовк подозревается в вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества
Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что судью отстранили в связи с уголовным производством.
Как сообщал УНИАН, ранее судья Голосеевского районного суда Киева Оксана Мирошниченко отказала в удовлетворении ходатайства Генерального прокурора о взятии Вовка под стражу.
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4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.
Судья Вовк подозревается в вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества.
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