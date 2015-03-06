Голосеевский суд отказался брать под стражу судью Вовка

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято судьей. В постановлении судья частности отметила, что представитель ГПУ не предоставил доказательств относительно того, что судья Вовк может скрываться от следствия, давить на свидетелей, экспертов и других участников процесса. Также в постановлении она отметила, что прокурор наоборот уведомил суд о том, что судья Вовк сегодня выполнял свои обязательства перед следствием.

Вместе с тем судья в постановлении обязала Вовка являться по вызову в органы следствия.

Как пояснили адвокаты Вовка, по сути это означает, что судья Вовк должен выполнять обязанности подозреваемого.

Читайте такжеСудьи Кицюк, Волк и Царевич обещают появиться на суды по их арестаВместе с тем прокурор отметил, что по сути к судье не выбрана ни одна мера пресечения.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Судья Вовк подозревается в вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества.

Судьи Царевич и Кицюк подозреваются в том, что приняли заведомо неправосудные решения по делам об административных правонарушениях в отношении активистов Автомайдана и других делах.

В Винницком городском суде, где рассматривается дело судьи Печерского суда Киева Виктора Кицюка относительно избрания ему меры пресечения, рассмотрение ходатайства об отводе судьи Александра Олейника, который начал рассмотрение дела перенесено на 7 марта