"Вот это да!": Алла Пугачева поразила сеть внешним видом (фото)

Примадонна пришла на встречу с детьми и Лободой в красно-черном платье-балахоне и с распущенными слегка вьющимися волосами.

После скандала на российском талант-шоу "Голос.Дети", в котором победила дочь Алсу, тренер проекта – украинская певица Светлана Лобода – и певица Алла Пугачева организовали "вечеринку-утешение" для проигравших в проекте детей.

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Встреча прошла в ресторане "Ветерок". В фан-группах Примадонны российской эстрады и на странице самой Лободы, а также в Instagram kp.ru уже появились кадры с неофициального мероприятия.

На него Алла Борисовна пришла в красно-черном платье-балахоне и с распущенными слегка вьющимися волосами. Дополнила образ артистка массивной подвеской на шее и неброским макияжем. Изюминкой лука, придавшей ей моложавый вид, стал черный бант на голове.

"Красота", "Алла такая красивая здесь!", "Какой красивый образ", "Стильная, любимая певица", "Икона стиля!", "Как же ей к лицу счастье!", "Вот это да!", - пишут в комментариях под фото Пугачевой.

Как можно увидеть на снимках, Примадонна и Лобода провели время с четырьма участниками российского шоу "Голос.Дети" - Ержаном Максимом, Нино Чеснер, Робертом Багратяном, Анастасией Ивановой.

На встрече с проигравшими в проекте Пугачева поделилась профессиональными секретами и вручила свою премию "Золотая звезда Аллы". В премию входит золотой кулон, диплом и денежное вознаграждение из личных средств Примадонны.

Отметим, что на мероприятии также присутствовала продюсер Лободы – Нателла Крапивина, которая тоже поделилась фото с Примадонной в Instagram.

Напомним, ранее Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете в честь своего 70-летия.