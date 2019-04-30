"Вот это да!": Алла Пугачева поразила сеть внешним видом (фото)
После скандала на российском талант-шоу "Голос.Дети", в котором победила дочь Алсу, тренер проекта – украинская певица Светлана Лобода – и певица Алла Пугачева организовали "вечеринку-утешение" для проигравших в проекте детей.
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Встреча прошла в ресторане "Ветерок". В фан-группах Примадонны российской эстрады и на странице самой Лободы, а также в Instagram kp.ru уже появились кадры с неофициального мероприятия.
На него Алла Борисовна пришла в красно-черном платье-балахоне и с распущенными слегка вьющимися волосами. Дополнила образ артистка массивной подвеской на шее и неброским макияжем. Изюминкой лука, придавшей ей моложавый вид, стал черный бант на голове.
"Красота", "Алла такая красивая здесь!", "Какой красивый образ", "Стильная, любимая певица", "Икона стиля!", "Как же ей к лицу счастье!", "Вот это да!", - пишут в комментариях под фото Пугачевой.
Как можно увидеть на снимках, Примадонна и Лобода провели время с четырьма участниками российского шоу "Голос.Дети" - Ержаном Максимом, Нино Чеснер, Робертом Багратяном, Анастасией Ивановой.
На встрече с проигравшими в проекте Пугачева поделилась профессиональными секретами и вручила свою премию "Золотая звезда Аллы". В премию входит золотой кулон, диплом и денежное вознаграждение из личных средств Примадонны.
#Reposty: @stars.ru_tnt via @reposty_app ··· “ Фото дня!👍 Светлана Лобода и Алла Пугачева пригласили финалистов проекта «Голос» Ержана Максима, Нино Чеснер, Роберта Багратяна и Анастасию Ванову, чтобы лично им вручить свои награды Дети получили денежный приз, диплом и золотой кулон - «Золотая звезда Аллы». Вот это мы понимаем, утешительный приз! 👍👍👍#пугачева#голос#приз#лобода#лайки#подписки ”
Posted @withrepost • @q_aqparat Күні кеше Ресйеде өткен "Голос Дети" байқауында керемет өнер көрсетіп, 2-ші орынға ие болған жерлесіміз Ержан Максимді ҚР Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы қабылдап, сый-құрмет көрсетті. . Әлеуметтік желі қолданушылар осы байқаудың әділетсіз өткендігін айтып шу шығарды. Бұл ақпаратқа Ержан Максимнің өзі және анасы не дейді? Толығырақ, кешкі жаңалықтарымызда. "Ақпарат". 20.00. @maksim_erjan #голосдети #ержанмаксим #аллапугачева #allapugacheva @alla_orfey
Posted @withrepost • @spletnikiyt На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой Пугачевой. Несколько часов Примадонна провела в компании 4 участников проекта и их родителей. Счастливчиками стали: Ержан Максим, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Анастасия Иванова. Алла Борисовна рассказывала истории из своей жизни, делилась профессиональными секретами, дала персональное наставление каждому ребенку и вручила свою премию «Золотая звезда Аллы». В премию входит золотой кулон, диплом и денежное вознаграждение из личных средств Примадонны. #аллапугачева #светланалобода #голосдети #сплетники #allapugacheva @alla_orfey
Posted @withrepost • @spletnikiyt На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой Пугачевой. Несколько часов Примадонна провела в компании 4 участников проекта и их родителей. Счастливчиками стали: Ержан Максим, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Анастасия Иванова. Алла Борисовна рассказывала истории из своей жизни, делилась профессиональными секретами, дала персональное наставление каждому ребенку и вручила свою премию «Золотая звезда Аллы». В премию входит золотой кулон, диплом и денежное вознаграждение из личных средств Примадонны. #аллапугачева #светланалобода #голосдети #сплетники #allapugacheva @alla_orfey
Отметим, что на мероприятии также присутствовала продюсер Лободы – Нателла Крапивина, которая тоже поделилась фото с Примадонной в Instagram.
Напомним, ранее Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете в честь своего 70-летия.