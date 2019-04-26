Авария в Харькове с шестью жертвами: журналистка рассказала, что Зайцева хочет обжаловать в апелляции

Именно Зайцева продолжает читать материалы дела. Чем может нарушать право Дронова на обжалование. Ведь участников двое, и пока она читает, он ждет, отметила журналистка.

Журналистка Татьяна Доцяк рассказала, что же именно хочет обжаловать в апелляции фигурантка кровавой аварии с шестью жертвами в Харькове Елена Зайцева.

"Узнала, что хочет обжаловать в апелляции. 1) Зайцевой не понятна степень ее вины и за какие именно действия получила 10 лет. 2) Зайцевой не понятно, на какой сигнал светофора она выехала на перекресток - желтый или красный. 3) Зайцева уверена, что заканчивала проезд перекрестка, как того требуют правила дорожного движения, а именно - не прибегая к экстренному торможению, двигалась дальше для сохранения безопасности дорожного движения", - написала Доцяк на своей странице в Facebook.

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Также, как отметила журналистка, Зайцева уверена, если бы не Дронов - она бы проскочила. Также фигурантка жуткого ДТП убеждена, что виновата только в превышении скорости.

"Зайцевой не понятно, то ли она столкнулась с Дроновим, то ли он сам в нее врезался, и помешал завершить безопасный маневр. Хотя уверена, что все же это был с ее стороны безопасный маневр на перекрестке. Степень вины своей и Дронова Зайцева оценивает как 70 Дронов и 30 она", - подчеркнула Доцяк.

Также, продолжила журналистка, Зайцева просит отменить приговор: новый приговор назначить до 5 лет лишения свободы и освободить от наказания на испытания. То есть - отпустить "условно". Кроме того, фигурантка аварии просит гражданские иски поделить 70 на 30.

"Ну, и интересное: 1) Дронов "догонял" Зайцеву; 2) Зайцевой также не понятно, на какой сигнал светофора выехал Дронов; 3) Зайцева считает, что Дронову также было необоснованно назначено самое суровое наказание", - подытожила журналистка.

Как сообщалось, приговор по делу об аварии на Сумской Киевский райсуд Харькова вынес 26 февраля. Обоих обвиняемых - Геннадия Дронова и Елену Зайцеву - приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права управления на три года.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 года. В результате аварии погибло шесть человек, еще столько же получили травмы.