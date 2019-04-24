Нападавшие на Гандзюк дали обличительные показания – ГПУ

Нападавшим на Гандзюк смягчили ранее объявленные подозрения.

В Генеральной прокуратуре подтверждают, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрение вероятным исполнителям нападения.

Об этом рассказал 24 апреля "Украинской правде" пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Читайте такжеСуд отказал в отстранении Мангера вот должности председателя Херсонского облсовета

"Они безоговорочно признали свою виновность в совершении инкриминируемых им преступлений, предоставили правдивые, последовательные и полные показания о событиях, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц", – говорит спикер ГПУ.

По словам Лысенко, установив наличие достаточных доказательств и оснований, упомянутым соучастникам преступления были изменены ранее объявленные подозрения на ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) , ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

Читайте такжеАдвоката семьи Гандзюк удалили с судебного процесса по Мангеру

Санкция статьи о нанесение тяжких повреждений предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

На уточняющий вопрос, были ли предъявлены новые подозрения после разоблачительных показаний предполагаемых исполнителей представитель ГПУ ответил, что другой дополнительной информацией относительно этого уголовного производства не владеет.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк было задержано шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Торбин и Грабчук, другим - Вишневскому, Васяновичу и Горбунову суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов. В организации убийства подозревают главу Херсонского облсовета Мангера.

Читайте такжеЧиновник Херсонской ОГА просила "как-то наказать Гандзюк" - подозреваемый в убийстве (видео)

Кроме того, по информации СМИ, деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский – в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Павловский по подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк был арестован 12 ноября 2018 года.

17 апреля 2019 года адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение со статьи (115) УК «соучастие в убийстве» на более мягкую ст. 396 «сокрытие преступления», что предусматривает значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также позволяет адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.